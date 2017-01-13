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Başvuru arttı

13 Ocak 2017 Cuma 06:14
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Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mualla Taşkesen, sanayi sicil belgesi başvurularında artış olduğunu belirterek, kayıtlı işletmelerden 384’ünün belge vizesi yaptırdığını söyledi.

Başvuru arttı
Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mualla Taşkesen, sanayi sicil belgesinde başvuru artışının olduğunu kaydetti. 
Sanayi sicil belgesinin kanunen zorunlu olduğunu ifade eden Taşkesen, 2016 yılında kayıtlı firma sayısının 543 olduğunu aktardı. 18 adet sanayi sicil belgesi kaydının yapıldığını dile getiren Taşkesen, 25 firmanın sanayi sicil belgesinin iptal edildiğini kaydetti. 
384 firmanın sanayi sicil belgesinde vize yenilemesi yaptırdığına vurgu yapan Taşkesen, bir maddenin nitelik, şekil, özellik veya birleşimini makine, cihaz, tezgah, alet yardımıyla veya sadece el emeğiyle kısmen veya tamamen değiştirmek, maddeleri işleyerek devamlı ve seri halde üreten yerler, madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler, devamlı ve seri halde tamirat yapan müesseseler, enerji elde eden santraller ve gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ve buralarda yapılan işlerin sanayi işleri olarak değerlendirildiğini bu kapsamda değerlendirilen işletmelerin sanayi siciline kayıt edilmeleri gerektiğini ifade etti. 
Taşkesen, Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra 2 ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne dahil olması gerektiğini belirtti.
Taşkesen, her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlendiğini kaydeden Taşkesen, sanayi sicil kaydı olmayan işletmeler hakkında idari para cezası uygulandığına vurgu yaptı.

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