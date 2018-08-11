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Başsavcı veda etti

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve tayinleri çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Başsavcı veda etti

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve tayinleri çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Başsavcı veda etti

Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen yemeğe İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ramazanoğlu, Belediye Başkanı Hamdi Erdal, belde belediye başkanları, daire müdürleri, hakimler, savcılar, adli ve idari yargı personeli katıldı. Veda gecesinde konuşan Başsavcı Dilsiz, " Boğazlıyan ilçemiz gerçekten çalışılacak son derece güzel bir ilçedir. Güzel bir adliyede, güzel bir ortamda görev yaptık. Bilinmelidir ki, Bitlis'te de kapım herkese açık" dedi.

Konuşmanın ardından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ramazanoğlu, Cmhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'e, plaketi takdim etti.

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