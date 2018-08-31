Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92723
ALTIN
255.259
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.5758
EURO
7.6511
Flaş Haber
İl Başkanı İstifa Etti
Kapat

Başsavcı Şahin göreve başladı

BOĞAZLIYAN'ın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, görevine başladı.

Başsavcı Şahin göreve başladı

BOĞAZLIYAN'ın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, görevine başladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
77 Okunma
Başsavcı Şahin göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2018 yılı İdari ve Adli Yargı Yaz Kararnamesi kapsamında Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Murat Şahin, görevine başladı.

Kırşehir Çiçekdağı doğumlu olan Başsavcı Şahin, ilkokulu köyde, orta ve lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı. 2000 yılında İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. HAkimler ve Savcılar Kurulu 2018 yılı İdari ve Adli Yargı Yaz Kararnamesi kapsamında Antalya Kemer'de görev yapan Şahin, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
AKILLARA ÇAMLIK GELDi
AKILLARA ÇAMLIK GELDi
ZAFERi KUTLADIK
ZAFERi KUTLADIK
BULMACALI TANITIM
BULMACALI TANITIM
Yangın zarar verdi
Yangın zarar verdi
Çekerek’te yangın
Çekerek’te yangın
Moral buldular
Moral buldular

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim