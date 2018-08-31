Başsavcı Şahin göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2018 yılı İdari ve Adli Yargı Yaz Kararnamesi kapsamında Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Murat Şahin, görevine başladı.

Kırşehir Çiçekdağı doğumlu olan Başsavcı Şahin, ilkokulu köyde, orta ve lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı. 2000 yılında İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. HAkimler ve Savcılar Kurulu 2018 yılı İdari ve Adli Yargı Yaz Kararnamesi kapsamında Antalya Kemer'de görev yapan Şahin, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.