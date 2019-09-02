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Başsağlığı ziyaretleri

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın vefat eden annesi için taziye ziyaretleri Sorgun ilçesinde devam ediyor.

Başsağlığı ziyaretleri

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın vefat eden annesi için taziye ziyaretleri Sorgun ilçesinde devam ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Başsağlığı ziyaretleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Turhan, Sorgun ilçesindeki taziye çadırını ziyaret ederek, Arslan'a başsağlığı diledi. Arslan ile bir süre sohbet eden Turhan, daha sonra taziye çadırından ayrıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de ziyarette Kur'an-ı Kerim okudu. Taziye ziyaretine, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yozgat Valisi Kadir Çakır da eşlik etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de, annesi vefat eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu. Destici, Sorgun ilçesindeki taziye çadırını ziyaret ederek, Arslan ile bir süre sohbet etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Vefat haberini dün cuma namazı sonrası öğrendiğini belirten Destici, Arslan ve ailesine başsağlığı diledi. Destici, 81 yaşında vefat eden Melek Arslan'ın mekanının cennet olmasını temenni etti. Taziye ziyaretine BBP Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz da katıldı.

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