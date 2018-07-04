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Başkonsolosun Yozgatlı konukları

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç tarafından görevlendirilen heyet, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'yı da ziyaret etti.

Başkonsolosun Yozgatlı konukları

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç tarafından görevlendirilen heyet, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'yı da ziyaret etti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:33
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Başkonsolosun Yozgatlı konukları

Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yozgat OSB Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemeyi Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız’dan oluşan heyet Viyana’da da Yozgatlı yatırımcılarla buluşup, Yozgat’taki yatırım avantajlarını anlattı. Heyet üyeleri, Başkonsolos Asip Kaya'yı başkonsolosluk konutunda ziyaret edip, Türkiye’ye döndü. 

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