Başkonsolosun Yozgatlı konukları

Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yozgat OSB Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemeyi Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız’dan oluşan heyet Viyana’da da Yozgatlı yatırımcılarla buluşup, Yozgat’taki yatırım avantajlarını anlattı. Heyet üyeleri, Başkonsolos Asip Kaya'yı başkonsolosluk konutunda ziyaret edip, Türkiye’ye döndü.
04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:33
14 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol