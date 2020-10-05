Başkentten destek

Dernek yönetimi son olarak, Kuzayca Köyü Şehit Suat Altundaş İlköğretim Okuluna yardım ve destekte bulundu. Dernek Başkanı Ali Ceyhan, Ankara Etimesgut’ta 2017’dan itibaren derneğin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Başkan Ceyhan, ‘’2020-2021 Eğitim öğretim yılında değerli öğrencilerimizin kullanmaları için kırtasiye yardımı, Covid-19 salgınından daha hijyen korunmaları için dezenfektan ve malzemelerini dernek olarak gönderdik. Şefaatli ilçemizde bir Engelli Kardeşimize Akülü Tekerlekli Araba yardımında bulunduk. EBA’ya giremeyen çocuklarımıza tablet aldık. Bu yardımlar değerli Kuzayca Köyü halkının yapmış oldukları aidat ve bağışlarla olmaktadır. Dernek Yönetimi olarak kendilerine teşekkür ederiz’’ dedi.