Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Başkentte Testi Kebabı

Yozgat'ın tescilli meşhur desti kebabının lezzeti, UYUM öğrencileri hünerli elleriyle buluşunca ortaya muazzam bir desti kebabı çıktı.

05 Kasım 2021 Cuma 00:08
Başkentte Testi Kebabı

Yozgatlılar Derneği işbirliği ile UYUM öğrencileri tarafından Ankara’da, Yozgat’ın tescilli lezzeti desti kebabı ile ilgili etkinlik düzenlendi. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği iş birliği ile UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi. UYUM öğrencileri ile bir araya gelerek testi kebabı yapan Şimşek, hazırladıkları Yozgat'ın meşhur testi kebabını davetlilere ikram etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ‘’UYUM ile öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştiriyor hem de her gün yepyeni şeyler öğrenerek yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Merkezimiz kapılarını açtığı günden bu zaman dilimine kadar çok güzel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyor. Engelli kardeşlerimizin neler başarabileceğini bizlere UYUM gösterecek. Engelli çocuklarımız için açacağımız okul ve eğitim merkezleri katlanarak çoğalır. Biz burada bu çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz’’ dedi. Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt da, Belediye Başkanı RaŞimşek'e teşekkür etti, ‘’Öğrencilerimiz bugün İç Anadolu Bölgemize ait kıymetli bir ürünü sofralarımıza taşıdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkentte Testi KebabıYozgatIlerigazetesiCumaHaberAnkaraUyumöğrencilerDestiKebap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TESiS TAMAM
TESiS TAMAM
Çiftçinin baş belası Süne-Kımıl
Çiftçinin baş belası Süne-Kımıl
İl il geziyorlar
İl il geziyorlar
ANTiKAYA iLGi ARTIYOR
ANTiKAYA iLGi ARTIYOR
Merkez projesi başlıyor
Merkez projesi başlıyor
Büyükelçi’den ziyaret
Büyükelçi’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim