Başkentte Testi Kebabı

Yozgatlılar Derneği işbirliği ile UYUM öğrencileri tarafından Ankara’da, Yozgat’ın tescilli lezzeti desti kebabı ile ilgili etkinlik düzenlendi. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği iş birliği ile UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi. UYUM öğrencileri ile bir araya gelerek testi kebabı yapan Şimşek, hazırladıkları Yozgat'ın meşhur testi kebabını davetlilere ikram etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ‘’UYUM ile öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştiriyor hem de her gün yepyeni şeyler öğrenerek yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Merkezimiz kapılarını açtığı günden bu zaman dilimine kadar çok güzel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyor. Engelli kardeşlerimizin neler başarabileceğini bizlere UYUM gösterecek. Engelli çocuklarımız için açacağımız okul ve eğitim merkezleri katlanarak çoğalır. Biz burada bu çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz’’ dedi. Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt da, Belediye Başkanı RaŞimşek'e teşekkür etti, ‘’Öğrencilerimiz bugün İç Anadolu Bölgemize ait kıymetli bir ürünü sofralarımıza taşıdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.