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TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta 2017 yılı sonu itibariyle 418 bin 650 kişi yaşarken, başkent Ankara’da yaşayanların sayısı 368 bin 737’ye yükseldi.

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TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta 2017 yılı sonu itibariyle 418 bin 650 kişi yaşarken, başkent Ankara’da yaşayanların sayısı 368 bin 737’ye yükseldi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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BAŞKENTLi OLDUK

Yozgatlılar Kahraman Kazan ve Yenimahalle’de yoğunlaşırken, Ankara’da en fazla Çorum nüfusuna kayıtlı insanların yaşadığı kaydedildi.  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Nüfusa farklı illerde kayıtlı olup Ankara’da ikamet edenler iller arasında 413 bin 940 kişi ile Çorumlu bulunuyor. Çorum’u 368 bin 737 kişi ile Yozgatlılar takip ediyor. Bir zamanlar ilk sırada bulunan Yozgatlıların ikinci sıraya düşmesinde, farklı nedenler bulunuyor. Yozgatlılar 2017 yılı sonu itibariyle başkentte resmi kayıtlara göre ikinci sırada bulunmuş olsa bile, bürokrasideki etkinliği ile dikkat çekiyor. Ankara’da yaşan nüfus sıralamasında 253 bin 345 kişi ile Çankırı üçüncü, 203 bin 858 kişi ile Kırıkkale dördüncü, 209 bin 503 kişi ile Kırşehir beşinci sırada bulunuyor. Ankara’da yaşayanların kayıtlı oldukları illere göre ağırlık Çorumlularda. 25 ilçeden 8’inde en fazla Çorumlular yaşıyor. Çorumluları Yozgatlılar ve Kırıkkaleliler takip ediyor. Yozgatlılar en fazla Kahraman Kazan ve Yeni Mahalle’de ikamet ediyor. 52 bin 79 olan Nahraman Kazan nüfusu içerisinde 3 bin 861 Yozgatlı yaşıyor. 659 bin 603 nüfuslu Yeni Mahalle’de yaşayan Yozgatlı sayısı ise 40 bin 821 kişi.

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