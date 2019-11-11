Başkentin göbeği Kızılay’da BiR YOZGATLI

ANKARA’nın merkezi Kızılay Meydanı’nda dev ekranda yer alan kitap kapağı, görenleri gururlandırdı. 700 bin civarında Yozgatlının yaşadığı Ankara’da Sözcü Gazetesinin Ankara temsilciliği görevini yürüten hemşehrimiz Saygı Öztürk, ses getiren kitap çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Menzil Tarikatını araştırıp, kitaplaştıran Saygı Öztürk, İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu, bu kitabını imzaladı. Saygı Öztürk’ün kitabının reklam afişleri ise Ankara’nın göbeğinde Kızılay Meydanında yer aldı.

