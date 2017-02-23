Başkanlığı anlattı

Zinde Gençlik ve Spor Klübü Başkanı Ahmet Turan Dinçer, Mesleki eğitim vermeyi ve farkındalık yaratmayı planlayan derneğin 2005 yılından itibaren tekvando, izcilik, bilek güreşi gibi spor dallarında faaliyet gösterdiğini ve gençleri sağlıklı, zinde bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini bildiren Dinçer;” amaçlarımız doğrultusunda ufka yolculuk kültür yarışmaları, yaz kursu etkinlikleri, kültür gezileri yapmaktayız. Başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan insanımızın milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi için faaliyet gösteriyoruz” dedi.

‘Zinde – Yorum Projesi’ kapsamında yapılan meslek tanıtımları seminerinin ilk konuğu olan Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, öğrencilere Belediye Başkanlığını anlattı.

Sorgun Belediye Başkanı olarak üç dönemdir görevde olduğunu ve bir insanın hayatındaki en güzel yılların yaşandığı lise döneminin, aynı zamanda sonraki hayatın şekillendirilmesi gereken zor bir dönem olduğuna işaret eden Şimşek, hayatın içinde herkesin bir meslek sahibi olacağını söyledi.

Seminerlere katılan kimi öğrencinin gelecekte öğretmen, mühendis ya da esnaf olabileceğini belirten Başkan Şimşek, Seminerlere katılan kimi öğrencinin gelecekte öğretmen, mühendis ya da esnaf olabileceğini belirterek önemli olanın yapılan işi sevmek olduğunu dile getirdi.

Öğrencilere tavsiyelerini şu sözlerle anlattı; “Ne olursak olalım, yapmamız gereken en önemli iş, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamızdır. İyi bir doktor olamazsan, ‘ne kadar kötü doktor, kasap gibi’ derler. İyi bir tamirci olursanız, insanlar seni elleriyle gösterir. Ne iş yaparsak yapalım, aşkla şevkle, severek yapalım. Böylelikle diğerlerinden farklılaşacağınızı göreceksiniz. Göreve geldiğim günden bu yana bana nasıl hizmet edilmesini istiyorsam bende vatandaşa öyle hizmet verdim imkânlar elverdiğince kimseyi zor durumda bırakmamaya ve vatandaşımızın her şeyin en iyisini hak ettiğini düşünerek, temiz ve yaşanılabilir bir sorgun için çabaladık. Yollar, köprüler, parklar yaptık temiz tutmaya çalıştık vatandaşımızın da desteğiyle başardıkta, hep akıl akıldan üstündür daha iyisi de vardır diyerek daha iyisini yapmayı hedefledik, bundan sonra da hizmet etmekten başka bir amacımız olmayacak.”

Konuşmasını belediyenin birimlerini ve görevlerini anlatarak sonlandıran Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, seminer sonrasında öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.