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-Başkanlığa talip oldu

YOZGAT Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Şubat ayı içerisinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, başkanlık görevine aday talip olduğunu açıklayan Serkan Civelek, esnaf Bülent Demirtürk, Arslan Yıldırım ve Dursun Kahraman ile birlikte basın toplantısı yaptı, önce kendisini tanıtıp, ardından da seçilmesi halinde yapmak istediklerini sıraladı.

-Başkanlığa talip oldu

YOZGAT Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Şubat ayı içerisinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, başkanlık görevine aday talip olduğunu açıklayan Serkan Civelek, esnaf Bülent Demirtürk, Arslan Yıldırım ve Dursun Kahraman ile birlikte basın toplantısı yaptı, önce kendisini tanıtıp, ardından da seçilmesi halinde yapmak istediklerini sıraladı.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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-Başkanlığa talip oldu

Esnaf bir ailenin çocuğu olarak 1986 yılından bu tarafa kendisinin de esnaflık yaptığını, halen küçük esnaf olarak ticarete devam ettiğini hatırlatan Serkan Civelek, kooperatifin artık küçük esnaf tarafından yönetilmesi gerektiğini, bundan dolayı aday olduğunu söyledi. Civelek, “Yozgat’ta birçok esnaf arkadaşımız küçük esnafın sahipsizliğinden şikayet ediyor. Küçük esnaf grubu olarak kooperatifte söz sahibi olmak istiyoruz. İlk olarak küçük esnafın sıkıştığında kapsını çaldığı yer olan kooperatifimizde esnaf arkadaşların sıkıntılarına yardımcı olacağız” dedi.
Serkan Civelek, seçilmesi durumunda kooperatifin kredi plasmanını yükselterek, daha fazla üyenin kredi imkanlarından faydalanmasını sağlayacağının altını çizdi.
Civelek, kooperatif seçimlerinde esnaf olarak sandık kurulmasını, gizli oy açık tasnif yöntemiyle seçim yapılmasını istediklerine de vurgu yaparak,
“Mevcut yönetim 25 yıldır yaptıkları hizmete güveniyorsa el kaldırıp indirme yöntemiyle değil, sandıktan çıkacak sonuca bağlı bir seçim yapsın. Biz esnaflar olarak sandık istiyoruz” diye konuştu.

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