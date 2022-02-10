Başkanlığa devam

79 delegeden 71’inin oy kullandığı seçimlerde açılan sandık sonucunda, 1’i oy geçersiz sayılırken, 70 oy alan Ferman Zararsız tekrardan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığına getirildi. Genel Kurul Toplantısında konuşan Zararsız, Hizmet-İş sendikasının bir okul olduğunun kendisinin de bu okula, Yozgat belediyesinde çalışan 130 ve Çiğdemli Belediyesinde çalışan 5 üye ile 1994 yılında il başkanlığı seçimi ile başladığını söyledi. 1999 yılında Genel Başkanlarının desteği ile 551 üye sayısına ulaşarak şubelerinin 1’inci olağan genel kurulunu yaptıklarını hatırlatan Zararsız, ‘’Bu gün şubemizin 7’inci Olağan genel kurulunu yapmaktayız. Yozgat şubesi olarak 52 işyerinde yetkiliyiz ve 2 bin 100 üye adına toplu iş sözleşmesi imzalamaktayız. Hak-İş olarak Yozgat ilimizde Hizmet-İş Sendikası, Öz sağlık İş Sendikası, Öz Gıda İş Sendikası, Öz Orman İş Sendikası ve Oleyis Sendikasına üye 500 işçi çalışmaktadır. Hizmet-İş Sendikası olarak, işçilerimizin razı olmadığı hiçbir toplu iş sözleşmesine imza atmadık. Sendikamızın genel ilkelerinden biri olan İmzamız İşçinin Kararıdır ilkesine mutlaka riayet etmekteyiz. Hiçbir üyemizin hakkını bir diğerinden üstün görmedik, hiçbir üyemizin emeğini karşılıksız bırakmadık. Her üyemizin alnının teri kurumadan ücretinin ödenmesi için çalıştık, bundan sonrada yine çalışacağız. Allah bize ömür, sağlık verdikçe, sizlerin arasından gelen emekçi kardeşleriniz olarak, emek ve alın terinizin karşılığını almak, hakkınızı korumak için var gücümüzle çalışacağız. Siz bizlere destek verdiğiniz müddetçe, bizler sizin için çalışıp, sizinle birlikte her zorluğu aşacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın’’ dedi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, ‘’Bu ülkenin bağımsızlığı ve birliği için demokrasimiz için geleceğimiz için gerektiğinde fedakarlık yapılması gerektiğinde bunu gözünü kırpmadan yapabilecek bir örgütüz. Rabbimize şükürler olsun 46 yıllık tarihimizde bu noktada başımızı öne eğdirecek, bir ihanetin, bir yanlışın içinde olmadık. Zaten Hak-İş'in varlık nedeni de budur. Biz varlık nedenimiz olan demokrasiye, özgürlüklerimize, haklarımıza, milletin bütünlüğüne yönelik eğer bir saldırı olur da susarsak o zaman ihanetin parçası oluruz. Onun için Hak-İş ve Hizmet İş Sendikasının değerlendirirken lütfen bu pencereden bakın’’ diye konuştu. Hak-İş Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurul toplantısına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Hizmet-İş Onursal ve Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Genel Sekreter Vekili Av. Oğuz Aksoy, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Taşıma-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, baz illerin şube başkanları da katıldı.