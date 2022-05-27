Başkanlarla görüştü

Yozgat dernek ve sendika başkanları ile bir araya gelen Milletvekili Yusuf Başer, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yozgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (YOSİAD) Genel Başkanı Erdal Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette ile ilgili Milletvekili Başer, “Başkanıma ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

YOZGATLI BAŞKANLARDAN ZİYARET

Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli, Sağlık-Sen Yozgat İl Başkan Vekili Gökhan Eroğlu, Eğitim Bir-Sen Yozgat İl Başkan Yardımcısı Celal Macit ile Büro-Memur-Sen Yozgat İl Başkan Vekili Abidin Eraslan, Milletvekili Başer’i ziyarette ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkanlarda sendikal faaliyetleri hakkında bilgi alan Başer, “Başkanlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, sendikal faaliyetlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu. •Sema Nur Koçaker•