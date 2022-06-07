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Başkanları buluşturan açılış

Yozgat'ta eski sanayi sitesi içerisinde faaliyete geçen iş yerlerinin toplu açılış töreni AK Parti’nin kurulduğu günden bu güne kadar görev yapmış 3 belediye başkanının buluşmasına vesile oldu.

07 Haziran 2022 Salı 00:16
Başkanları buluşturan açılış

Eski Sanayi sitesine yapılan TOKİ iş merkezlerinde faaliyetlerine başlayan Event Best Organizasyon, Yozgat Közz Kebap, Acının Ustası, Cici Baba Kokoreç Midye, Konyalı Unlu Mamulleri Fırın ve Kahvaltı firmalarının toplu açılışı düzenlenen tören ile yapıldı. Çok sayıda davetlinin de katıldığı toplu açılış töreninde AK Parti’nin kurulduğu günden bu güne kadar Belediye Başkanı olarak görev yapmış başkanlar bir araya geldi. AK Parti döneminin ilk Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, ikinci Belediye Başkanı Kazım Arslan ve şimdiki Belediye Başkanı Celal Köse firmaların açılışını birlikte gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Deva Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz ile Merkez ilçe başkanları ve partilileri ile önceki dönem Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın açılışını gerçekleştirdiği törende Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Temelleri Belediye Başkanı Yusuf Başer döneminde atılan, Belediye Başkanı Kazım Arslan döneminde de tamamlanan eski sanayi sitesi bölgesine yaptırılan TOKİ konukları bünyesindeki iş yerlerinin toplu açılış törenini yapmanın da kendisine nasip olduğunu söyledi. İleride cazibe merkezi haline gelecek olan bölgede iş yerlerinin artması bizleri mutlu ediyor’’ dedi. 
Köse’nin konuşmasının arından Süleyman Eroğlu’nun okuduğu dua sonrasında açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan davetliler açılış sonrasında firmaları tek tek gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Her firma kendi ürünlerini vatandaşlara ikram ettiği tören şenlik havasında geçti. »Haber Merkezi
 

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Başkanları Buluşturan Açılış
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