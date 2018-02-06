Başkanlardan ziyaret

Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı, beraberinde Yerköy ve Sarıkaya Şehit Aileleri Derneği başkanlarıyla birlikte Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın konuğu oldu. Yozgat Şehit Aileleri Dernek Başkanı Nedim Elmalı, gazilerin özlük hakları, maaşlarındaki dengesizlik gibi konularda Bakan Kaya’dan talepte bulunduklarını belirtti. Bunun yanı sıra Afrin’de gerçekleşen operasyona da tam destek verdiklerini söyleyen Elmalı, “Sayın bakanımız bizimle yakından ilgilendi. İlettiğimiz sorun ve taleplerin bizzat takipçisi olacağını beyan etti. Kendisine ailelerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.