Başkanlara ziyaret

Yapmış oldukları görevlerde tekrardan başkan seçilerek güven tazeleyen Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkan Ferman Zararsız ve Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı’yı ziyaret eden Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, başkanlara görevlerinde başarılar diledi.

Şerefli, “Yeniden başkanlık görevine seçilen başkanlarımız ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledik. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah” dedi.

