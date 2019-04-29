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Başkanlara tebrik ziyareti

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Millet İttifakı’nın kazandığı belediyelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlara tebrik ziyareti

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Millet İttifakı’nın kazandığı belediyelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Başkanlara tebrik ziyareti

Keven, CHP Yozgat İl Yönetimi ile birlikte, önce Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Keven, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a başarı dileklerinde bulunarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Daha sonra Yerköy çarşısında esnafları ziyaret eden Keven, Yerköy halkına teşekkür etti. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar ve Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarılı bir çalışma dönemi diledi.

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