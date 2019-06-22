Başkanlar yoruldu

Yozgat'tan İstanbul'a giden belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, milletvekilleri İstanbul'da bulunan hemşeri derneklerini ziyaret edip, toplantılar yaptı. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Binali Yıldırım ile CHP ve İYİ Partinin adayı Ekrem İmamoğlu için oy isteyen siyasi partilerin Yozgat'tan giden temsilcileri yorgun düştü. Bir süredir vekaletle idare edilen belediyeler, Pazartesi gününden itibaren seçilmiş başkanlar tarafından yönetilecek.