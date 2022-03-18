Başkanlar toplantısına katıldı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin riyasetinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantımıza, İl Başkanımız Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanımız İskender Nazlı, Kadın Kolları Başkanımız İlknur Ünal ve Gençlik Kolları Başkanımız Yaşar Taşdemir ile birlikte katılım sağladık. Toplantımızın ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum’’ dedi.