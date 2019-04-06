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Başkanlar mazbatalarını aldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Boğazlıyan Belediye Başkanı seçilen Gökhan Coşar, mazbatasını alarak görevine başladı.

Başkanlar mazbatalarını aldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Boğazlıyan Belediye Başkanı seçilen Gökhan Coşar, mazbatasını alarak görevine başladı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Başkanlar mazbatalarını aldı

 AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte adliyeye gelen Coşar'a mazbatasını Boğazlıyan İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ramazanoğlu verdi. Daha sonra partililer ve vatandaşlar tarafından belediye önünde karşılanan Coşar, eski Belediye Başkanı Hamdi Erdal'dan mührü teslim alarak görevine başladı.  Coşar, 2014 yılından bu yana Boğazlıyan'da Ak kadroların büyük hizmetler yaptığını belirterek, tüm Boğazlıyan'ı kucaklayarak, gönüllere dokunacak hizmet yapacağını söyledi. Öte yandan, CHP'den seçilen Uzunlu Belde Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, AK Parti'den seçilen Sırçalı Belde Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Ovakent Belde Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Yamaçlı Belde Belediye Başkanı Şaban Altıntaş ve MHP'den seçilen Yenipazar Belde Belediye Başkanı Menderes Baran mazbatasını alarak görevine başladı.

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