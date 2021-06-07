Başkanlar istişare yaptı

MHP Yozgat İlçe ve Belde Belediye Başkanları toplantı sonrasında Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile bir araya geldi. Başkanlar, Yozgat'ta yapacakları hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. MHP Yozgat Milletvekili Sedef, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu beyefendileri Yozgat programı sonrası uğurladık. İlimiz adına taleplerimizi iletme şansımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Sayın Bakanımıza gösterdikleri alaka, aynı zamanda ilimize yaptıkları ve yapacakları yatırımlar için hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz’’ dedi.