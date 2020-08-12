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Başkanlar da uyardı

Yerköy ve Sarıkaya Belediye Başkanları ilçelerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:48
Başkanlar da uyardı

YOZGAT İl genelinde Covid19 salgını ile mücadele çalışmaları devam ederken, Yerköy ve Sarıkaya ilçelerinde belediye başkanları esnaf ziyaretinde bulunup, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Covid19 salgın riskinin artarak devam ettiğine işaret ederek, bu günlerde, belirlenen kurallara uyulmasını istedi. Başkan Yılmaz, ‘’Lütfen uygulanacak olan cezai işlemler için değil, hem kendi sağlığınız, hem de aileniz, çevrenizdeki diğer vatandaşlarımızın sağlığını riske etmemek için uymanızı, Sosyal Mesafe kurallarına, Maske kullanımına, kişisel Hijyen kurallarına dikkat etmenizi rica ediyorum’’ dedi. Başkan Yılmaz, salgın riskinin azaltılabilmesi adına kurumlar tarafından yapılan denetimlerin çok sıkı bir şekilde sürdürüleceğini de bildirdi. Başkan Yılmaz, ‘’Başta esnaflarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı, sağlığımızı kaybetmemek ve yeni kısıtlamaların yaşanmaması için ilgili kurumlar tarafından tüm alanlarda yürütülen uygulamaları, alınan tedbirleri ve yürütülen mücadeleleri desteklemenizi rica ediyorum’’ diye konuştu. 
SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık personeli tarafından yürütülen denetimlere eşlik etti. Başkan Açıkel, vatandaşları ve iş yeri sahiplerini kurallara katiyetle uyulması konusunda uyardı. Başkan Açıkel, ‘’Geleceğimiz ve sağlıklı bir Sarıkaya için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım pişman olmayalım’’ ifadelerini kullandı. 

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Başkanlar Da Uyardı
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