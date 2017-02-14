Başkanlar buluştu

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen mensupları, 25. Yıl Öncüler Buluşması programında bir araya geldi. Green Park Otel’de gerçekleştirilen programa, Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. Buluşmanın en anlamlı görüntüsü Yozgat’ta Memur-Sen İl Temsilciliği yapan isimlerin bir araya gelmesi oldu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli’nin yer aldığı programda, eski il temsilcilerinden halen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevini yapan Abdullah Neşeli ve Yusuf Türkmen bir araya geldi.