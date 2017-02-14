Başkanlar buluştu

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen mensupları, 25. Yıl Öncüler Buluşması programında bir araya geldi. Green Park Otel’de gerçekleştirilen programa, Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. Buluşmanın en anlamlı görüntüsü Yozgat’ta Memur-Sen İl Temsilciliği yapan isimlerin bir araya gelmesi oldu.
Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli’nin yer aldığı programda, eski il temsilcilerinden halen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevini yapan Abdullah Neşeli ve Yusuf Türkmen bir araya geldi.
Uzun bir aradan sonra ilk defa bir araya gelen başkanlar birlikte yemek yiyip eski günleri yad etti. Gece protokol konuşmaları ve yemeğin ardından çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.
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