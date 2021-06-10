Başkanlar Ankara’da buluştu

Yozgat’taki tüm belediyelerin projelerini il, ilçe ve belde farkı gözetmeksizin yakından takip eden, projelerin desteklenmesi, onaylanması için büyük gayret gösteren AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, belediye başkanları ile bir araya gelip, değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Başer, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın ile birlikte belde belediye başkanlarını da ağırladı. Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek de toplantıda hazır bulundu. Başer, bir araya geldiği başkanlarla yaptığı değerlendirmenin ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı makamda ziyaret etti. Başer, ‘’Bakan Yardımcımızla Belediyelerimizin talep ve projelerini uzun uzun görüşme imkanı bulduk. Talep ve projelerimize müspet yaklaşım gösteren ve büyük destek veren Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank’a Yozgat’ımız adına teşekkür ediyorum. Yakında güzel gelişmeler olacak’’ dedi.