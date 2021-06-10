Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1449
ALTIN
521.581
DOLAR
8.5840
STERLİN
12.1242
EURO
10.4585

Başkanlar Ankara’da buluştu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, taleplerini aldı ardından da ilgili bakanlık ve kurumlara gerekli bilgilendirmeyi yaparak, çözüm noktasında takibe başladı.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:09
Başkanlar Ankara’da buluştu

Yozgat’taki tüm belediyelerin projelerini il, ilçe ve belde farkı gözetmeksizin yakından takip eden, projelerin desteklenmesi, onaylanması için büyük gayret gösteren AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, belediye başkanları ile bir araya gelip, değerlendirmelerde bulundu.
Milletvekili Başer, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın ile birlikte belde belediye başkanlarını da ağırladı.  Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek de toplantıda hazır bulundu. Başer, bir araya geldiği başkanlarla yaptığı değerlendirmenin ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı makamda ziyaret etti. Başer, ‘’Bakan Yardımcımızla Belediyelerimizin talep ve projelerini uzun uzun görüşme imkanı bulduk. Talep ve projelerimize müspet yaklaşım gösteren ve büyük destek veren Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank’a Yozgat’ımız adına teşekkür ediyorum. Yakında güzel gelişmeler olacak’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkanlar Ankara’da Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KURTLU MAMA!
KURTLU MAMA!
Bu nasıl tatbikat!
Bu nasıl tatbikat!
AK Parti insan haklarından ziyaret
AK Parti insan haklarından ziyaret
Sel tarım alanlarına zarar verdi
Sel tarım alanlarına zarar verdi
Yerköy’e mesire alanı
Yerköy’e mesire alanı
Mor sarımsak hasadı başladı
Mor sarımsak hasadı başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim