Başkanlar Almanya yolcusu

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın ile İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz da katılacak. Vali Çakır, Milletvekili Başer ve belediye başkanları Avrupa’da yaşayan Yozgatlılar bir araya gelerek, birer konuşma yapması bekleniyor.