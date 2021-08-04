Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408.81
ALTIN
489.01
DOLAR
8.3994
STERLİN
11.7026
EURO
9.9761

Başkanla görüştüler

Yozgatlı hayvan severler, Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:03
Başkanla görüştüler

Sorgun Can Dostları Derneği Kurucu Başkanı Ayşe Alan Akbaş, beraberindeki hayvan severlerle birlikte Yozgat Belediyesine ait hayvan barınağının ardından Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya geldi. Akbaş, ‘’Barınaktaki hayvanların, sokaktaki hayvanların olumlu ve olumsuz şartlarını görüşmek, çözüm üretmek, bakım evi şartlarını iyileştirmek, belediye ve hayvan hakkı savunucularının ortak hareket etmesi amacıyla daha kapsamlı bir toplantı yapılmasına karar verildi’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkanla Görüştüler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADAYLARA DANIŞMANLIK HiZMETi
ADAYLARA DANIŞMANLIK HiZMETi
KURSLARA BÜYÜK iLGi
KURSLARA BÜYÜK iLGi
Kurslar devam ediyor
Kurslar devam ediyor
Kayıp hayvanlar bulundu
Kayıp hayvanlar bulundu
EKONOMiYE KENEViR KATKISI
EKONOMiYE KENEViR KATKISI
JANDARMA KIRSALA iNDi
JANDARMA KIRSALA iNDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim