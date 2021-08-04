Başkanla görüştüler

Sorgun Can Dostları Derneği Kurucu Başkanı Ayşe Alan Akbaş, beraberindeki hayvan severlerle birlikte Yozgat Belediyesine ait hayvan barınağının ardından Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya geldi. Akbaş, ‘’Barınaktaki hayvanların, sokaktaki hayvanların olumlu ve olumsuz şartlarını görüşmek, çözüm üretmek, bakım evi şartlarını iyileştirmek, belediye ve hayvan hakkı savunucularının ortak hareket etmesi amacıyla daha kapsamlı bir toplantı yapılmasına karar verildi’’ dedi.