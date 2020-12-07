Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1331
ALTIN
461.387
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.4558
EURO
9.4809

Başkanın özel konukları

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Serkan ve Hakan kardeşleri makamında ağırladı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:27
Başkanın özel konukları

’Engellilik, sadece kişinin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunudur’’ diyen Çakır, Serkan ve Hakan kardeşlerle çok iyi bir gün geçirdiklerini ifade etti. Başkan Çakır, insan bedeninin Allah’ın mülkü olduğunu, dilediği gibi tasarruf edebileceğini hatırlattı. Çakır, ‘’Hayat musibetlerle ve hastalıklarla arınır, olgunlaşır, kuvvet bulur, yükselir, netice verir, mükemmele ulaşır ve hayatî vazifesini yapar. Bu dünya bir imtihan meydanı ve bir hizmet yurdudur. Lezzet, ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem hizmet yurdudur ve ibadet mahallidir. Hastalıklar, sakatlıklar ve musibetler, engel ve özür durumları dinî olmamak ve sabretmek şartıyla- o hizmete ve o ibadete çok uygun düşüyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati, bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, şikâyet değil, bilakis şükretmek gerektir. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte, Engelli kardeşlerimizin toplumdaki hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ederek, tüm engelli kardeşlerimi ve ailelerini sevgiyle kucaklıyor, onlara sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkanın özel Konukları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAFTA SONU HAREKETLi GEÇTi
HAFTA SONU HAREKETLi GEÇTi
SOKAKLAR ONLARIN OLDU
SOKAKLAR ONLARIN OLDU
Gönüllü destek
Gönüllü destek
Onlar çalıştılar
Onlar çalıştılar
TBMM BAŞKANI ŞAHiD OLDU
TBMM BAŞKANI ŞAHiD OLDU
Vali tebrik etti
Vali tebrik etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim