Başkanın özel konukları

’Engellilik, sadece kişinin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunudur’’ diyen Çakır, Serkan ve Hakan kardeşlerle çok iyi bir gün geçirdiklerini ifade etti. Başkan Çakır, insan bedeninin Allah’ın mülkü olduğunu, dilediği gibi tasarruf edebileceğini hatırlattı. Çakır, ‘’Hayat musibetlerle ve hastalıklarla arınır, olgunlaşır, kuvvet bulur, yükselir, netice verir, mükemmele ulaşır ve hayatî vazifesini yapar. Bu dünya bir imtihan meydanı ve bir hizmet yurdudur. Lezzet, ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem hizmet yurdudur ve ibadet mahallidir. Hastalıklar, sakatlıklar ve musibetler, engel ve özür durumları dinî olmamak ve sabretmek şartıyla- o hizmete ve o ibadete çok uygun düşüyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati, bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, şikâyet değil, bilakis şükretmek gerektir. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte, Engelli kardeşlerimizin toplumdaki hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ederek, tüm engelli kardeşlerimi ve ailelerini sevgiyle kucaklıyor, onlara sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum’’ diye konuştu.