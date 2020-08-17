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Başkanın mutlu günü

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, kızı Semiha’yı evlendirdi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:09
Başkanın mutlu günü

Başkan Yılmaz’ın Yılmaz'ın kızı Semiha ile Mali Müşavir Ahmet Yavuz'un oğlu Hayrullah İsah’ın düğün töreni Yozgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşti. Korona virüs tedbirleri nedeniyle düğün törenine seçik bir davetli topluluğu ile her iki ailenin yakınları katıldı. Törende, Belediye Başkanı Yılmaz, diğer kardeşleriyle de bir araya geldi. İleri gazetesi olarak, Yılmaz ve Yavuz ailelerini tebrik eder, genç çiftlere sağlıklı, mutlu bir birliktelik temenni ederiz.

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Başkanın Mutlu Günü
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