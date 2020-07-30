Başkanın konukları

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sorgun Gençlik Derneği üyelerini makamında kabul etti.

Sorgun Gençlik Derneği üyeleri, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında onaylanan ‘Çevreni Değiştir Hayatını Değiştir’ projeleri ile ilgili Başkan Ekinci'ye bilgi verdi. Ziyaret esnasında kabul edilen projeleri ilgili bilgi veren Sorgun Gençlik Derneği üyeleri Belediye Başkanımız M. Erkut Ekinci'ye verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.