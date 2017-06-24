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Başkanın bayram mektubu

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, bu Ramazan Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramını bir mektup ve çeşitli hediyelerle tebrik etti.

Başkanın bayram mektubu

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, bu Ramazan Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramını bir mektup ve çeşitli hediyelerle tebrik etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Haziran 2017 Cumartesi 00:05
249 Okunma
Başkanın bayram mektubu

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, bu Ramazan Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramını bir mektup ve çeşitli hediyelerle tebrik etti. 

"Bir Ramazan-ı Şerif’i daha beraber idrak ettik, bu mübarek rahmet ayını hüzünle uğurlarken, bayrama erişmenin mutluluğunu da sizlerle paylaşmanın kıvancı içerisindeyim" ifadeleri ile başlayan mektubunda Arslan, samimi ifadelere yer verdi.

Mektubunda belediye başkanlığı görevinde üçüncü yılı geride bıraktığını hatırlatan Arslan; Hamdolsun Rabbimize ki, dolu dolu geçen bu üç yılda sizin için sizinle gayret ettik" dedi.

Arslan’ın kalplere hitap eden mektubu bu yıl da haneleri mutlu etti. Mektupla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayram hediyeleri de takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
BayramRamazanYozgatKazım Arslan
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