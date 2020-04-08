BAŞKANDAN ZİYARET

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, pazarcı esnafını ziyaret ederek, moral takviyesinde bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Saraykent ilçesinde kurulan Pazar yerini gezen Başkan Öçal, esnaf ile sohbet etti. Zabıta memurlarının da katıldığı ziyarette, sosyal mesafe uyarıları da yapıldı. Başkan Öçal, pazarcı esnafının kurallara uygun olarak sosyal mesafeyi koruyup, maske ve eldiven kullandıklarını belirterek, teşekkür etti.