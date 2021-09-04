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Başkandan ziyaret

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Yozgat’ın Yerköy ilçesine gelerek, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a ziyaret etti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 00:06
Başkandan ziyaret

Başkan Ferhat Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kemal Deniz Bozkurt ve heyetine Yerköy Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar ve ilçe hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Ayanoğlu Mahallesinde bulunan belediye ye ait kafede gerçekleşen kahvaltısı sonrası konuşma yapan Başkan Ferhat Yılmaz, ‘’Yerköy ilçemize gelip bizleri ziyaret eden belediye başkanımıza ve heyetimizi misafir etmekten büyük mutluluk duyduk.  Bu vesile ile ilçemizin değerine değer katan projelerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ziyaretleri için sayın başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum” dedi. Yerköy'ün şirin ve güzel bir ilçe olduğunu belirten Başkan Kemal Deniz Bozkurt ise Başkan Ferhat Yılmaz ve ekibine çalışmaların da başarılar diledi. Ziyarette, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,  Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, Belediye Meclis üyeleri Vasfettin Sizer, Sadık Uyanık, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, Esenyurt Kent Konseyi ve İl Dernekler Birliği ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Yılmaz ve Başkan Bozkurt günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler takdim ettiler. (Ferhat Kayhan)

Anahtar Kelimeler:
BAŞKANDAN ZİYARET
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