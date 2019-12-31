Başkandan yeni yıl mesajı

Başkan Celal Köse yeni yıl mesajında 2020 yılında ilimiz için önemli projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Başkan Köse, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılı tüm enerji ve heyecanıyla karşılamaya hazır olduklarını belirtti.

2020 yılında da hedeflerinin çok çalışmak olduğunu kaydeden Başkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ilimize değer katacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz.

2020 yılında ilimizin en önemli problemlerinden biri olan altyapı sorunu için düğmeye basıyoruz. Eski asbestli ve polietilen boruların yerine Avrupa standartlarına uygun düktil borular yerleştirilecek. Proje kapsamında 187 km su hattı yenilenip toprağın altına basınç odaları, manevra odaları ve skada sistemleri kuracağız. Bu çalışmalarımızın ardından Yozgat’ımız hak ettiği sağlıklı suya kavuşacaktır.

Yine aynı yıl içerisinde Güneş Enerji Sistemi kurarak kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. 2020 ortalarında projemizi hayata geçireceğiz. Tahmini 15 milyon dolarlık bir yatırım sağlanmış olacak. Aylık bir milyon 200 bin ile bir milyon 500 lira arasında elektrik satmış olacağız. Bu da belediyemize önemli bir katkı sağlamış olacak.

Şu anda mezbelelik halde olan, Çapanoğlu Büyük Cami’nin etrafında tarihi doku projemiz hayata geçecek. TOKİ işbirliği ile yapacağımız projenin Yozgat’ımızın tarihi için oldukça önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu projemizde 2020 yılı içerisinde başlayacak. Bu projelerimizin dışında da Yozgat’ımızı bir adım öteye taşımak için çeşitli çalışmalarımız olacak.

Yeni yılda da hemşerilerimizin bize duyduğu güvene layık olmak için bir an bile boş durmayacağız. Her yıl bir öncekinden daha fazla koşup hedeflerimize ulaşacağız. Daha da hızlı gelişen Yozgat için 2020 yılının da verimli geçeceğine inanıyorum.

Yeni yılın herkese ailesiyle, yakınları ve sevenleriyle birlikte, sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyor, hemşehrilerimizin yeni yılını en kalbi duygularla kutluyorum"