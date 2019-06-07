Başkandan teşekkür

Başkan Codar, ‘Çayıralan Belediyesi iftar programı bağış hesabına yapılan nakdi bağışlar ile halkımızın ferdi olarak yapmış oldukları gıda yardımları ve yapılan bağışlar ile ilçemiz esnafından yapılan gıda alışverişlerinin tam listesi, dokümanları çıkartılarak, halkımızın görebileceği ilçe merkezinde 2 yerde büyük afişlerle ve sosyal medyadan halkımız bilgilendirilecektir’’ dedi. Çayıralan Belediye Başkanı Codar, Ramazan boyunca iftar sofrasına tüm vatandaşları ayırt etmeksizin konuk ettiklerini de hatırlattı, iftar programlarında hizmet eden görevlilerin harçlıklarının kendi maaşından karşıladığını da duyurdu.