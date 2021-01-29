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Başkandan Oktay’a ziyaret

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Ankara’da ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ilçedeki çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi.

29 Ocak 2021 Cuma 00:21
Başkandan Oktay’a ziyaret

Çakır, ‘’Hemşehrimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiyi ziyaret ederek ilçemizle ilgili yapacağımız projeleri istişare ettik’’ dedi. Çakır, ülke ve dünya gündemine ilişkin yoğun mesaisine rağmen memleket meselelerine de önem veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir olarak kabul etmelerinden dolayı teşekkür etti. Çakır, ‘’Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’’ diye konuştu.

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Başkandan Oktay’a Ziyaret
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