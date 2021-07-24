Başkandan kursiyerlere hediye

Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, beldede açılan Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Yaz Kur’an Kursuna devam eden miniklerle bir araya gelen Arısoy, sohbet sonrasında kursiyerlere cüz hediye etti.
24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:40
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan Beldesi’nde miniklere yönelik açılan Kur’an Kursu eğitimleri devam ediyor.
Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, beldede açılan Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Yaz Kur’an Kursuna devam eden miniklerle bir araya gelen Arısoy, sohbet sonrasında kursiyerlere cüz hediye etti.