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Başkandan kursiyerlere hediye

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan Beldesi’nde miniklere yönelik açılan Kur’an Kursu eğitimleri devam ediyor.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:40
Başkandan kursiyerlere hediye

Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, beldede açılan Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Yaz Kur’an Kursuna devam eden miniklerle bir araya gelen Arısoy, sohbet sonrasında kursiyerlere cüz hediye etti. 

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Başkandan Kursiyerlere Hediye
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