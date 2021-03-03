Başkandan konut ZiYARETi

Başkan Ünal, hizmet belediyeciliğinin vatandaşın yerelde beklediği yolunun-kaldırımının yapılması, alt yapının-üst yapının düzenlenmesi, çöpünün atılması, temizliğinin yapılması ile sınırlı olmadığını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Gönül belediyeciliğinde vatandaşa dokunabilmektir, onun sevincini ve mutluluğunu, hüznünü ve kederini paylaşmaktır. İhtiyacı olduğunda yanında olabilmektir. Belediyenin kapısını çaldığında ona birisinin ‘hoş geldin’ diyebilmesidir. Yeri geldiğinde belediye başkanı direkt bunu yapmalıdır’’ dedi. Başkan Ünal, gönül belediyeciliğinin başarılamadığında halkın gözünde yapılan hizmetlerin o kadar da kıymet bulmadığına kanaat getirdiğinin de altını çizdi. Ünal, ‘’Belediyecilik gönül işi, aşk işi, dertli insanların işidir. Eski çınarlarla dertleşmek onların derdini dinlemek bizim başlıca işimiz gerisi zaten gelir’’ diye konuştu. Lale ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Ünal, ‘’Onlar bizim yaşayan ansiklopedimiz. Tecrübe ve yaşanmış nasırlaşmış bilgi kaynağımız. O sebeple kasabayı yönetmek insanların gönlüne hitap etmesi gerektiğine inanıyorum’’ ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam•