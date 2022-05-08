Başkan’dan ev usulü açılış

İşletmenin açılış kurdelesini Belediye Başkanı Karaca ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Özdemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Namık Kılıçaslan, İl Genel Meclis Üyesi Adnan Kılıçaslan ile birlikte keserken, çok sayıda vatandaş ta katılım sağladı. İş yerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Karaca, ‘’Bütün açılışlar yeni bir umudun, yeni bir heyecanın başlangıcıdır. Bütün açılışlar insana heyecan verir. Bugün de bizler, bir açılışın daha heyecanını yaşıyoruz. Açılan işletmelerle büyüyen ve istihdam alanı oluşturulan ilçemizde vatandaşlarımıza daha iyi imkanlar oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.