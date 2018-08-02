Başkandan Esnaf ziyareti

Başkan Coşgun, ''Vatandaşlarımızın memnuniyeti için gece gündüz çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Her fırsatımız da esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onların derdini dinleyip, istekleri olup olmadığını soruyoruz" dedi.

Başkan Coşgun, istek ve şikayetlerin çözüme kavuşması noktasında ilgili birimlere talimatlar verip, ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanıp, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarının kaydetti. Coşgun, ‘’Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket ediyoruz. Esnafımızı önemsiyoruz, onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz'' diye konuştu.