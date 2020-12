Başkan Yılmaz, her vatandaşı bir insan, her insanı bir vatandaş olarak gördüklerini belirterek, ‘’Hiçbirini diğerinden ayırmadan onları dinliyor, onlarla birlikte yaşıyor ve onlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bizleri işyerlerinde, tezgahlarının başında ve caddelerimizde güler yüzleriyle karşılayan ve gönüllerini açan her bir hemşehrime teşekkür ediyorum’’ dedi.