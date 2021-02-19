Başkandan Don uyarısı

YENİFAKILI Belediye Başkanı Soner Yalçın, soğuk kış günlerinde su sayaçlarının ve boruların donma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, abonelerin mağdur olmamaları için uyarılarda bulundu. Başkan Yalçın, ‘’Soğuk ve yağışlı havanın kendisini göstermesiyle su sayaçları, iç tesisatlarında yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmamasından dolayı suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır’’ dedi. Başkan Yalçın, su sayaçları ile tesisatlarının donma riskine karşı açıkta bulunan su borularının kapatılması, yalıtım malzemesi ile izole edilmesi gerektiğini hatırlattı. Yalçın, ‘’Sayaçlar açıkta ise donma riskini ortadan kaldırmak için cam yünü, bez veya boru kılıfı malzemeler ile korunmalıdır. Donması halinde sayaca sıcak su dökülmemesi ve ateş tutularak müdahale edilmemesi gerekir. Aksi halde, borularda ve sayaçlarda patlama meydana gelecektir, bu da abonelerimizi zor durumda bırakacaktır’’ diye konuştu.