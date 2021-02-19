Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1546
ALTIN
399.161
DOLAR
6.9773
STERLİN
9.7724
EURO
8.4404

Başkandan Don uyarısı

Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, havaların soğumasıyla birlikte şebebeke suyu boruları ile su saatlerinde donma olaylarının yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların su saatlerini ve açıkta bulunan su borularını koruma altına almalarını istedi.

19 Şubat 2021 Cuma 00:06
Başkandan Don uyarısı

YENİFAKILI Belediye Başkanı Soner Yalçın, soğuk kış günlerinde su sayaçlarının ve boruların donma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, abonelerin mağdur olmamaları için uyarılarda bulundu. Başkan Yalçın, ‘’Soğuk ve yağışlı havanın kendisini göstermesiyle su sayaçları, iç tesisatlarında yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmamasından dolayı suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır’’ dedi. Başkan Yalçın,  su sayaçları ile tesisatlarının donma riskine karşı açıkta bulunan su borularının kapatılması, yalıtım malzemesi ile izole edilmesi gerektiğini hatırlattı. Yalçın, ‘’Sayaçlar açıkta ise donma riskini ortadan kaldırmak için cam yünü, bez veya boru kılıfı malzemeler ile korunmalıdır. Donması halinde sayaca sıcak su dökülmemesi ve ateş tutularak müdahale edilmemesi gerekir. Aksi halde, borularda ve sayaçlarda patlama meydana gelecektir, bu da abonelerimizi zor durumda bırakacaktır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Başkandan Don Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAVZA ISLAHINA BAŞLANIYOR
HAVZA ISLAHINA BAŞLANIYOR
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
İŞKUR’dan kurs protokolü
İŞKUR’dan kurs protokolü
Kandil simidi
Kandil simidi
Çocuklar üşümeyecek
Çocuklar üşümeyecek
Polis olmak isteyene destek
Polis olmak isteyene destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim