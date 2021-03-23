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Başkandan Covit19 uyarısı

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, covit19 ile ilgili vaka sayısının artmaya başladığını hatırlatarak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

23 Mart 2021 Salı 00:31
Başkandan Covit19 uyarısı

KADIŞEHRİ Belediye Başkanı İrfan Akın, tüm dünyayı bir yılı aşkın bir süredir sararak adeta hayatı durma noktasına getiren Covit19 salgınının mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve daha tehlikeli bir hale geldiğini hatırlattı, vatandaşların alınan tedbirlere uymalarını istedi. Başkan Akın, ‘’Eğitimin aksamasına, fabrikaların ve iş yerlerinin kapanmasına, sosyal hayatın neredeyse bitmesine sebep olan bu virüsün bugüne kadar dünyada 3 milyona yakın insanın ölümüne sebep olduğunu ve her gün binlerce kişinin de ölmeye devam ettiğini unutmayalım. İlacının olmadığını, korunmak için aşının da yeterince üretilemediğini düşünürsek bu tehlikeden korunmanın tek yolunun Maske- Mesafe- Temizlik olduğunu ve bundan başkada hiç bir çaremizin olmadığını aklımızdan çıkarmayalım’’ uyarısında bulundu. Akın, ‘Bana bir şey olmaz’ diyenlerin de bundan dolayı hayatını kaybettiği gerçeğini göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, maskesiz sokağa çıkılmaması gerektiğini belirti, virüsün kimde olduğunu bilme imkanımızın olmadığından mümkün olduğu ölçüde ev ziyaretlerinde uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Akın, ‘’İhtiyacımız için kapalı alanlara girmemiz gerektiğinde maskemizi ve sosyal mesafemizi kontrol ederek girelim. Açık alanda olsa bile sebze-meyve pazarı ile hayvan pazarımızda maskesiz kesinlikle dolaşmayalım ve kalabalıklara girmekten sakınalım. Evimize dışardan getirdiğimiz her şeyi yıkayıp temizleyip yada dezenfekte ederek evimizin içine alalım ve sık sık ve en az 20 saniye ellerimizi sabunla ovarak yıkayalım.  Aşımızı olsak bile Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına uymaktan kesinlikle vazgeçmeyelim. Çünkü aşılı olmamız o virüsü alıp başkalarına bulaştırmamıza engel değildir. Unutmayın aşı sadece aşı olan kişiyi korur. Hiçbir şey sağlığımızdan ve sevdiklerimizin hayatından daha önemli değildir’’ ifadelerini kullandı.

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Başkandan Covit19 Uyarısı
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