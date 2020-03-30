Başkandan çağrı

Başkan Ünal, ‘’Kasabamızdan başka şehirlerde ikamet eden değerli Özükavaklı hemşehrilerim bir süreliğine de olsa şehirlerle arası seyahatlerimize ara verelim, yerlerinizden ayrılmayın’’ dedi. Ünal, bunun önemli olduğunu vurgulayarak, istemeden de olsa yakınlarına ciddi derecede zarar verebileceklerini bildirdi. Ünal, ‘’Sizin en sevdiğiniz üzerine titrediğimiz, sevdikleriniz size zarar verebilir. Onun için devletimizin almış olduğu kararlara ve tedbirlere uyarak, harfiyen yerine getirmek insanlık ve milli mücadele görevimiz olduğunu unutmayalım’’ ifadelerini kullandı.