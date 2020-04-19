Başkandan çağrı

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe halkına zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu. Başkan Yılmaz, korona virüsle olan mücadelenin devletin tüm unsurları ve kurumları tarafından büyük bir kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, ‘’Bu süreçte bahar mevsiminin gelmesi, sıcakların artmış olması bizleri rehavete düşürerek aldatmasın. Yaşanmakta olan bu salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Bu sürecin en az hasarla ve daha uzun sürmemesi genel olarak alınan tedbirlerin yanı sıra bireysel olarak alacağımız tedbirlerle mümkün olacaktır. Bu nedenle Evde Kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim’’ dedi.