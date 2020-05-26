Başkandan bayram ziyareti

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramında da görevlerine devam eden kamu görevlilerini görev mahallinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Başkan Köse, bayramın ikinci günü, fedakarca görev yapan emniyet, 112 Çağrı Merkezi, Zabıta, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik ettik. Başkan Köse, ‘’Sokağa çıkma yasağında ailelerinden ayrı bir şekilde hemşehrilerimizin huzuru, emniyeti ve ihtiyaçları için sahada olan tüm çalışanlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyor, hepsine Yüce Rabbim'den sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum’’ dedi.