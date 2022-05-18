Başkan’a ziyaret

Yozgat’a sportif alanda yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulunan Köse ve Parlak, Yozgat’a yapılan semt sahalarının son durumu, yapımı planlanan Spor Kompleksleri hakkında görüştüler. Yozgat Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Termal Aquapark’ın hayırlı olsun dileğinde de bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, kendi müdürlükleri bünyesinde de bir tane yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğunu bunun dışında da yüzme bilmeyen kalması projesi kapsamında da semt havuzlarını faaliyete geçirdiklerini belirtti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgül’ün kendisini ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘’Yozgat’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir çok sportif çalışma yapılıyor. Bu çalışmalara bir gencimiz katılıyor. Gençlerimiz sportif faaliyetler ile birlikte kötü alışkanlıklardan kurtularak spora yöneliyorlar. Biz de Yozgat Belediyesi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile koordineli bir çok çalışma yapıyoruz. Ben tekrardan Rasim Müdürüme ve Özgür Müdürüme teşekkür ediyorum’’ dedi.

•Haber Merkezi