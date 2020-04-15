Başkana teşekkür

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Köse’nin göreve geldiği günden bu güne kadar işçilerin emek ve alın terinin karşılığını zamanında ödediğini hatırlattı. Zararsız, ‘’Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse, korona virüs salgınına karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında görev yapan belediye personellerimize, bu salgın ile ilgili faaliyetler devam ettiği müddetçe maaşlarına bu aydan itibaren 700 lira brüt olarak destek vermesini uygun bulmuştur. Gece gündüz, soğuk sıcak demeden her koşulda önleyici tedbir çalışmaları kapsamında çalışan belediye personelimiz için alınan bu kararlar hem çalışanlarımızı hem de bizleri mutlu etmiştir. Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse’nin her zaman çalışanların yanında olduğunu biliyoruz. Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse’ye şahsım yönetim kurulumuz ve cefakâr emekçi kardeşlerim adına teşekkür ederim’’ dedi.