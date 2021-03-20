Başkana teşekkür

AKDAĞMADENİ Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, açılan kurslara destek veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, teşekkür etti. Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karabulut, El Sanatları Öğretmeni Esma Çelik ve Özlem Ak ile birlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamda ziyaret etti. Karabulut, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalara verdiği desteklerden dolayı Başkan Yalıçın’a teşekkür etti. Başkan Yalçın da, üretimi teşvik eden, insan gelişimi noktasında sürdürülen projelere desteklerinin devam edeceğini bildirdi.