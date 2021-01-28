Başkana teşekkür

Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Abaylı, Müdür Yardımcıları Mustafa Turak ve İbrahim Kalkan ile birlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Okul idarecileri, okullarında yapılan tadilat çalışmalarına verdiği destekten dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi verdi. Belediye Başkanı Yalçın, ‘’İlçemizde eğitim kurumlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında belediye olarak eğitim camiamızın her zaman yanında oluyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi imkanlarda eğitim görmesine vesile olmak bizlerinde öncelikli görevlerindendir. Bundan sonra ki süreçte de eğitime desteklerimiz devam edecektir'' dedi.