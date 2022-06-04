Başkana şiir

Sorgun’un yetiştirdiği şairlerden olan Şenol Şener, Belediye Başkanı Ekinci’yi ziyaret ederek şahsı için kaleme aldığı şiiri hediye etti. Şenol Şener’in kendisini ziyaret etmesi ve hediyesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekinci, “Sorgun’umuzun yetiştirdiği şairlerden Şenol Şener ziyaretimize gelerek şahsım için kaleme aldığı şiiri hediye etti. Hediyesi ve ziyareti için teşekkür ederim. İlçemizde yetişin şair ve yazarlarımız bizi her zaman gururlandırıyor. Onlar bizim kültürümüzün temsilcisi ve gelecek kuşaklara taşıyıcısı. O yüzden çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bu yüzden onlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Haber Merkezi