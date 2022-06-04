Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Başkana şiir

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, şair Şenol Şener Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’yi ziyaret etti.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:19
Başkana şiir

Sorgun’un yetiştirdiği şairlerden olan Şenol Şener, Belediye Başkanı Ekinci’yi ziyaret ederek şahsı için kaleme aldığı şiiri hediye etti. Şenol Şener’in kendisini ziyaret etmesi ve hediyesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekinci, “Sorgun’umuzun yetiştirdiği şairlerden Şenol Şener ziyaretimize gelerek şahsım için kaleme aldığı şiiri hediye etti. Hediyesi ve ziyareti için teşekkür ederim. İlçemizde yetişin şair ve yazarlarımız bizi her zaman gururlandırıyor. Onlar bizim kültürümüzün temsilcisi ve gelecek kuşaklara taşıyıcısı. O yüzden çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bu yüzden onlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Başkana şiir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS için toplandılar
LGS için toplandılar
Raftingciler iddialı
Raftingciler iddialı
Hizmet için devam
Hizmet için devam
Kadın başkanlardan ziyaret
Kadın başkanlardan ziyaret
ilgi gösterilmeli
ilgi gösterilmeli
Ülkü Ocaklarından konser
Ülkü Ocaklarından konser
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim